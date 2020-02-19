Сестра взбунтовалась. В Курортном районе дачникам нужно форсировать реку, чтобы выбраться из садоводства

В Курортном районе Петербурга дачные участки в ДНТ «Речной» и «Лесное» оказались подтоплены. Из-за дождей река Сестра вышла из берегов.

Пользователи соцсетей 19 февраля пишут, что если из последнего садоводства ещё можно выехать, то на подступах к первому придётся форсировать водную преграду. «Раньше такие наводнения были раз в 10 лет, сейчас стабильно 1-2 раза в год заливает», – уточняют местные жители.

Ранее «Фонтанка» писала, что жертвами подтопления стали дачники из Выборгского района Ленобласти. Под водой оказались более двух сотен участков.



