От трактористов до энтомологов. Стало известно, иностранцам с какими дипломами будет проще получить российское гражданство

Министерство труда и соцзащиты расширило перечень профессий, представители которых могут рассчитывать на упрощённую процедуру получения российского гражданства. В приказе от 2015 года таких специальностей было 74, новый список, опубликованный 18 февраля на портале правовой информации, увеличился до 135 пунктов.

В первую очередь, поблажки коснутся медработников. Теперь получить паспорт гражданина РФ будет проще онкологам, бактериологам, неврологам, гинекологам, офтальмологам, кардиоревматологам, оториноларингологам, фельдшерам скорой помощи, врачам по паллиативной помощи, анестезиологам-ревматологам, детским и подростковым психиатрам (до этого упоминались только взрослые), стоматологам, наркологам, хирургам и фтизиатрам. Впервые в перечень включены ветеринары.

Легче будет получить документы гидромелиораторам (специалисты по улучшению неблагоприятного водного режима сельскохозяйственных земель), зоотехникам, рыбоводам, трактористам, различным инженерам, механизаторам, энтомологам, учителям и даже журналистам. Новый список создавался по пожеланиям федеральных органов исполнительной власти.

В октябре 2019 года в силу вступил закон, по которому для получения российского гражданства трудящимся нужно проработать по своей специальности один год. Раньше необходимый срок был в три раза больше. В январе 2020 года для граждан Украины и Белоруссии исключили из процедуры получения паспорта обязательное тестирование по русскому языку. А у жителей постсоветского пространства может появиться возможность стать гражданами РФ после выдачи вида на жительство.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Госдуму в скором времени направят законопроект, по которому для получения российского гражданства иностранцам не нужно будет отказываться от своей родины.



