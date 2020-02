Американские ученые сделали из саранчи киборгов-саперов по заказу ВМС США

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе научились превращать саранчу в киборгов-саперов. Как пишет 18 февраля N+1 со ссылкой на New Scientist, задачу ученым поставили в Научно-исследовательском управлении ВМС США.

Как выяснили ученые, при попадании химических веществ на усики саранчи в мозгу насекомого возбуждаются различные нейроны. Изучая этот эффект, можно определить — уловили ли рецепторы саранчи взрывчатое вещество. Ученые внедрили в мозг насекомого электроды, с помощью которых и получали данные о том, как оно реагирует на запахи.

Cyborg grasshoppers have been engineered to sniff out explosives https://t.co/X6zIMGwPPA pic.twitter.com/abGo8ATAqB