Украинские разработчики компьютерной игры помогли екатеринбуржцу сделать девушке предложение

Екатеринбуржец Александр Сафронов позвал свою девушку замуж с помощью пасхалки в игре «Метро: Исход», созданной по мотивам известных постапокалиптических романов Дмитрия Глуховского. Предложение руки и сердца было выведено на гараже. Информация об этом появилась в соцсетях разработчиков 18 февраля.

Шутер вышел в свет неделей ранее, но ещё до релиза «Истории Сэма» Сафронов связался с украинской студией 4A Games и объяснил, что они с девушкой Фанни — геймеры, и что он с помощью «Метро» хотел бы сделать ей предложение спустя четыре года отношений. Разработчики отнеслись с пониманием к просьбе фаната и пошли на встречу.

В День всех влюблённых екатеринбургская пара села проходить игру. Молодой человек в какой-то момент передал управление игрой своей любимой. На одном из уровней она прочитала на гараже надпись: «Фанни, будь моей женой». Она удивилась совпадению, но посчитала это шуткой. Однако в этот момент Сафронов достал кольцо и продублировал предложение. Девушка сказала «да».

Не у каждой надписи в Метро: Исход есть своя история, но конкретно у этой такая имеется, и даже со счастливым концом!



Буквально перед выходом Истории Сэма к студии 4A Games обратился фанат с просьбой оставить в игре одно сообщение, и вчера стало известно, что она согласилась ? pic.twitter.com/uNQWDCqsIE — Бука (@buka_ent) February 18, 2020

Сообщение для Фанни можно найти только в компьютерной версии игры, на консолях PS4 и Xbox One обнаружить его не удастся. Убирать его не станут, хотя послание уже достигло адресата.



