Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +5
$ 63.77р
69.09р
22:42 18.02.2020
Расширенный поиск

Власть
18.02.2020 22:23
Печать

«Радуйся, русая степь! Буря родит тебе хана». Суркову предсказывают будущее без Кремля

Владислав Сурков после ухода с поста помощника президента может заняться творчеством. Об этом 18 февраля заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, пишет РИА «Новости». 

«Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется», – цитирует агентство слова депутата.

Отметим, Сурков считается автором романа «ОколоНоля», опубликованного под псевдонимом Натан Дубовицкий.

18 февраля Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову и сообщивший еще месяц назад о грядущей отставке, в своем телеграм-канале был краток: «Без комментариев ;)», – написал он.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на отставку помощника Путина поэтически: «Радуйся, русая степь! Буря родит тебе хана. Начальник подписал отставку Суркова». А затем продолжила интригующим: «Во-первых, Сурков красивый. А во-вторых я вам не расскажу». 


Справка:

Владислав Сурков в девяностые успел поработать в банке «Менатеп» Михаила Ходорковского, затем перебрался в Альфа-Банк. В Кремль он пришел в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. Уже в августе стал замруководителя администрации, а с марта 2004 года он уже помощник Владимира Путина. В период 2011–2013 годах являлся вице-премьером, курировал вопросы модернизации и инноваций. С сентября 2013-го – помощник Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Отвечал в первую очередь за связи и отношения с Украиной.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.02.2020 18:00

Новостройка по договору купли-продажи – в чем преимущества?

Выбираете жильё в новом доме, но не хотите ждать окончания строительства? Разумное решение – приобрести квартиру в уже построенном доме.
ГК «Эталон»
18.02.2020 15:43

В корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» завершаются фасадные работы

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.02.2020 11:50

Банк «Санкт-Петербург» снижает базовые ставки по ипотеке по всем программам

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает базовые ставки по всей продуктовой линейке на 0,3 п.п.
ГК «Полис Групп»
17.02.2020 17:10

В продаже новая секция ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп»

Открыты продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Московской» в Московском районе.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
17.02.2020 14:29

РСТИ предлагает беспроцентную рассрочку с ежемесячными платежами

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) предлагает беспроцентную рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами при покупке квартиры в жилом комплексе Terra на Земледельческой улице.
ПСК
17.02.2020 13:26

В Выборгском районе Петербурга открылся новый фитнес-клуб с бассейном

Между станциями метро «Лесная» и «Площадь мужества», на Политехнической ул. 6, открылся семейный фитнес-клуб с бассейном Like Fitness.
ГК «КВС»
17.02.2020 12:57

ГК «КВС» завершила первую сделку с помощью новой опции от ДомКлик

В Группе компаний «КВС» прошла первая сделка с использованием сервиса по подбору недвижимости на сайте ДомКлик. Подходящая квартира для клиента была в считанные минуты подобрана системой из тысячи вариантов.
Setl Group
17.02.2020 11:08

В ЖК «Солнечный город» открываются новые магазины

В жилом комплексе «Солнечный город» на юго-западе Петербурга в ближайшее время откроется новый продуктовый магазин. Он разместится на первом этаже дома по адресу пр. Ветеранов 169 к. 1.
shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.02.2020 17:02

Банк-партнер снизил ставку по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Теперь клиенты компании могут оформить ипотеку в банке ВТБ на еще более привлекательных условиях — от 8,1%*.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
14.02.2020 16:15

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года

В центральном офисе Группы «Эталон» сегодня поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года. «Юбилейными» покупателями стали Дмитрий Борисович и Нелли Ахмедовна, которые приобрели квартиру для своей семьи в проекте «Петровская Доминанта», строящемся на живописном берегу Петровского острова.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 13:33

Дню Святого Валентина посвящается: Банк «Санкт-Петербург» подcчитал траты влюбленных

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
14.02.2020 12:40

ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.