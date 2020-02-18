«Радуйся, русая степь! Буря родит тебе хана». Суркову предсказывают будущее без Кремля

Владислав Сурков после ухода с поста помощника президента может заняться творчеством. Об этом 18 февраля заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, пишет РИА «Новости».

«Думаю, что человек с его способностями будет, что называется, нарасхват, особенно в бизнесе. К тому же он еще человек творческий, может, творчеством займется», – цитирует агентство слова депутата.

Отметим, Сурков считается автором романа «ОколоНоля», опубликованного под псевдонимом Натан Дубовицкий.

18 февраля Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову и сообщивший еще месяц назад о грядущей отставке, в своем телеграм-канале был краток: «Без комментариев ;)», – написал он.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на отставку помощника Путина поэтически: «Радуйся, русая степь! Буря родит тебе хана. Начальник подписал отставку Суркова». А затем продолжила интригующим: «Во-первых, Сурков красивый. А во-вторых я вам не расскажу».



