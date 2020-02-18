На Дальневосточном загорелась автомойка. Пока пожарные тушили огонь, пользователи соцсетей шутили

Здание, в котором располагается автомойка, тушили пожарные в Невском районе Петербурга вечером 18 февраля. Пользователи соцсетей «помогали» смешными комментариями.

Как сообщает городское управление МЧС, заявка поступила в 20.44. На Дальневосточном проспекте, 11 в помещении котельной пламя охватило 20 квадратных метров. Спустя 20 минут возгорание уже было ликвидировано. Стоит отметить, что в здании располагается автомойка и магазин шин. Интернет-пользователи разразились шутками.

«А лисички

Взяли спички,





К морю синему пошли,

Море синее зажгли», – припомнили они произведение Чуковского. «Где взять воду для тушения автомойки – вот вопрос», – продолжил мысль другой пользователь. А третий подытожил: «Загорелась автомойка, значит скоро будет стройка».