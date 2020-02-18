Более 200 участков затопило под Петербургом. Дачники осваивают водные маршруты

В садоводствах Выборгского района Ленобласти ликвидируют последствия подтопления. Как пишет вечером 18 февраля 47news, затопило 210 участков в садоводствах «Эрудит» и «Джантиево», на месте работают спасатели.

По данным издания, 39 семей живут на своих участках постоянно. Помощь спасателей пока понадобилась только одной женщине — ее на резиновой лодке доставили на «большую землю», чтобы она не опоздала на работу.

Вода добралась и до самого Выборга — затоплена улица Раппатила, сообщают очевидцы в соцсетях.





В ГУ МЧС по Ленобласти 47news сообщили, что центр управления в кризисных ситуациях «контролирует ситуацию с паводком». Дачников уже проинструктировали на случай подъема воды. На электроснабжении садоводств подтопление пока не отразилось.