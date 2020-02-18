Молодой водитель «Фольксвагена» отправил в больницу школьницу с проспекта Ветеранов

Неопытный водитель на «Фольксвагене» сбил вечером 18 февраля подростка в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, всё произошло в 18.20 в районе дома №171/1 по проспекту Ветеранов. 11-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под легковой автомобиль, которым управлял 21-летний мужчина. В результате ребёнок получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.



