Павел Дуров ищет личного помощника. Он должен быть «настойчивым и осмотрительным»

Павел Дуров ищет для себя личного помощника. Вакансия появилась на официальном сайте мессенджера 18 февраля.

«Assistant to the CEO» должен будет вести календарь гендиректора, заниматься организацией поездок с бронированием отелей и покупкой билетов. Кроме того, в обязанности входит «управление стилем жизни Дурова».

Один из самых известных российских предпринимателей рассмотрит соискателей с высоким IQ и свободным владением английским на уровне носителя языка. Кандидат должен обладать отличными навыками устного и письменного общения, вниманием к деталям, базовыми финансовыми навыками, осмотрительностью и настойчивостью. Подать заявку кандидаты могут с помощью Telegram-бота Jobs Bot. Об условиях со стороны работодателя в объявлении ничего нет.



