Две трети россиян считают, что их голос не имеет значения при управлении жизнью своего района

«Лаборатория Касперского» совместно с «Левада-центром» выяснили отношение россиян к выражению на интернет-площадках мнения о проектах благоустройства собственного района.

Лишь каждый десятый респондент (10,7%) признался, что в принципе вовлечён в принятие таких решений, как благоустройство муниципального образования или района. Каждый пятый (18,9%) хотел бы быть больше вовлечённым в эти решения. Две трети россиян (67,3%) сказали – «я не считаю, что моё участие что-то изменит». Об этом «Фонтанке» рассказали 18 февраля в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

В то же время каждый второй гражданин РФ (49,9%) отметил, что ему было бы удобнее выражать своё мнение по вопросам благоустройства района онлайн, через электронные площадки специализированных сайтов в Интернете. Лично участвовать в обсуждении проектов благоустройства и общественных слушаниях готовы 43,8% респондентов.

«Несмотря на пассивность и скепсис большей части респондентов, сейчас есть все шансы добиться быстрого вовлечения граждан в принятие решений на локальном уровне. Жители активизируются, если им предоставить подходящий инструмент. Яркие примеры – это голосования на нашей платформе в Волгоградской и Нижегородской областях, где система помогла в разы увеличить количество проголосовавших при значительно меньших затратах на организацию голосования. Доля заинтересованного населения растёт. И среди тех, кто хочет участвовать в решении муниципальных вопросов, большая часть – это молодёжь, основные потребители электронных услуг», – комментирует данные социологов руководитель блокчейн-системы безопасных онлайн-голосований Polys от «Лаборатории Касперского» Роман Алёшкин.





Исследование общественного мнения было проведено с 23 по 29 января 2020 года среди 1603 жителей России старше 18 лет. АНО «Левада-центр» принудительно включено в список иноагентов Минюста.

Тема электронного волеизъявления россиян активно обсуждается после проведения соответствующего эксперимента на выборах в Мосгордуму в 2019 году, когда впервые в истории на нескольких участках избиратели могли воспользоваться для голосования собственным смартфоном. Сбоев и хакерских атак удалось избежать, а явка на этих территориях составила больше 90%. В конце 2019 года глава ЦИК Элла Памфилова допустила вероятность того, что голосовать через Интернет можно будет и на президентских выборах в 2024 году.