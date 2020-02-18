«Пятёрочку» снова обвиняют в нарушении закона. Петербурженка опубликовала видео с охотой на просрочку на проспекте Художников

«Пятёрочку» в очередной раз застукали за выбрасыванием просроченных продуктов. Новый случай нарушения Федерального закона №29 был зафиксирован жительницей дома №24 по проспекту Художников. Видео сходки фриганов (приверженцев сбора бесплатной еды на свалках и других местах) опубликовано в соцсетях 18 февраля.

Петербурженка отмечает, что наблюдает такую картину из окна каждый вечер, когда из «Пятёрочки» выносят просроченный и списанный товар. К тому времени охотники за сомнительными продуктами питания уже собираются на месте. Женщина сообщает, что иногда люди даже дерутся. Большинство – пенсионеры, но есть и молодежь.

«Фонтанка» не единожды писала о подобных случаях. В X5 retail group заявляли в ответ на запрос, что подобные инциденты единичны и происходят по вине сотрудников. По закону, напомним, просроченную продукцию необходимо отправить на техническую утилизацию или на переработку, а также ее можно использовать в качестве корма для животных.



