Гражданам Китая закрыли въезд в Россию

Гражданам Китая с 20 февраля временно запретят въезд в Россию. Соответствующее распоряжение подписал 18 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Это касается всех граждан КНР, которые едут в Россию на работу, учёбу, с личными, деловыми или туристическими целями. Решение было принято в результате заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Более того, как уточняет РБК, документы на визу в РФ у китайцев перестанут принимать с 19 февраля. То же самое касается и ряда других документов: приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Мера временная, но сколько она продлится, в оперативном штабе не уточняют.



