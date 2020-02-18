Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно за нападение на росгвардейца
Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего третьекурсника Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая к трём годам условно. Его признали виновным в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК), сообщает РБК.
На то, чтобы рассмотреть дело Баршая, у фемиды ушло два дня. В ходе несогласованной акции протеста в Москве, согласно заключению суда, студент прыгнул на росгвардейца Александра Козлова в районе улицы Рождественка, отчего сотрудник правопорядка испытал физическую боль. Пострадавший, однако, к врачу не обращался и претензий к подсудимому не имел. На допросе Козлов отметил, что «каждый может оступиться».
Во время слушания Баршай рассказал, что не мог оставаться в стороне, наблюдая агрессивные действия ОМОНа по отношению к демонстрантам, в частности, к избиению Владимира Емельянова, и потому вмешался. Однако позже перед пострадавшим Козловым молодой человек извинился. Вины своей он не признаёт и называет причиной произошедшего "эмоциональную вспышку".
Справка:
Баршай был задержан почти через два месяца после июльской акции протеста — 14 октября 2019 года одновременно с еще четверыми фигурантами «дела 27 июля» — Егором Лесных, Владимиром Емельяновым, Александром Мыльниковым и Максимом Мартинцовым. Лесных, Мыльников и Мартинцов в декабре получили реальные сроки до трех лет. Емельянов, который является единственным опекуном своих бабушки и прабабушки, — условный.
С июля 2019 года в Москве проходили акции протеста из-за отказа избирательной комиссии допустить к выборам в Мосгордуму основных оппозиционных кандидатов. Две крупнейшие несогласованные акции (27 июля и 3 августа) прошли после обысков у незарегистрированных кандидатов. Митинг 27 июля отличался рекордным числом задержанных: 1074 человека по данным полиции и 1373 по подсчетам проекта «ОВД-Инфо».