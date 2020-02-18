Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно за нападение на росгвардейца

Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего третьекурсника Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая к трём годам условно. Его признали виновным в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК), сообщает РБК.

На то, чтобы рассмотреть дело Баршая, у фемиды ушло два дня. В ходе несогласованной акции протеста в Москве, согласно заключению суда, студент прыгнул на росгвардейца Александра Козлова в районе улицы Рождественка, отчего сотрудник правопорядка испытал физическую боль. Пострадавший, однако, к врачу не обращался и претензий к подсудимому не имел. На допросе Козлов отметил, что «каждый может оступиться».

Во время слушания Баршай рассказал, что не мог оставаться в стороне, наблюдая агрессивные действия ОМОНа по отношению к демонстрантам, в частности, к избиению Владимира Емельянова, и потому вмешался. Однако позже перед пострадавшим Козловым молодой человек извинился. Вины своей он не признаёт и называет причиной произошедшего "эмоциональную вспышку".



