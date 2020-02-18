Снова провал. Российская сборная не вытянула индивидуальную гонку ЧМ из-за 16 промахов

Очередной этап Кубка мира по биатлону вновь оказался провальным для сборной России. В индивидуальной женской гонке наши спортсменки не вошли и в дюжину лучших.

Екатерина Юрлова-Перхт пришла к финишу 13-й. Светлана Миронова — 22-й, Лариса Куклина — 23-й, Ирина Старых — 32-й. В общей сложности они допустили 16 промахов, что лишило россиянок шанса на медали.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал прошедший старт «гонкой неиспользованных возможностей», пишет РБК.

Чемпионат мира проходит в итальянском Антхольце. Золото получила хозяйка состязания Доротея Вирер. Ранее в субботу, 15 февраля, она стала первой в гонке преследования.

Сборная России по биатлону установила антирекорд 26 января – 26 гонок подряд наши спортсмены оставались без медалей на Кубке мира



