Путин снял Суркова с поста помощника президента

Справка:

Сурков пришел в Кремль в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. Уже в августе стал замруководителя администрации, а с марта 2004 года он уже помощник Владимира Путина. В период 2011– 2013 гг. являлся вице-премьером, курировал вопросы модернизации и инноваций. С сентября 2013-го – помощник Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.