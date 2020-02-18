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Город
18.02.2020 19:33
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Пять очков Гриффиндору! Лейтенант Зайцев получил от генерал-майора Плугина 40 тысяч и благодарность за спасение юноши

Начальник полицейского главка генерал-майор Роман Плугин поблагодарил лейтенанта туристической полиции Дмитрия Зайцева и его коллег за спасение юноши из канала Грибоедова. Награждение героев состоялось 18 февраля. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 29-летнему сотруднику патрульно-постовой службы пожаловали 40 тысяч рублей, его сослуживцам – премиальные 20 тысяч. Всем достались также благодарности за подписью начальника главка. 

«Вы проявили смелость и решительность в тот момент, когда она была крайне необходима. Своими действиями Вы показали, что в нашем городе действительно есть настоящие полицейские», – отметил генерал-майор Плугин.

Пять очков Гриффиндору! Лейтенант Зайцев получил от генерал-майора Плугина 40 тысяч и благодарность за спасение юноши

Напомним, в минувшее воскресенье Дмитрий Зайцев спас 22-летнего юношу, ни с того ни с сего спрыгнувшего на лёд канала у Спаса на Крови. «Фонтанка» поговорила с лейтенантом и узнала подробности о его поступке и жизни.


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