Союз журналистов Петербурга и Ленобласти присоединился к требованиям отменить приговоры по делу «Сети»

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти присоединился к многочисленным требованиям отменить приговоры по делу членов запрещенной и признанной террористической в России организации «Сеть». Соответствующее заявление 18 февраля организация опубликовала на своем сайте.

«Осужденные много раз заявляли о пытках, с помощью которых были получены признательные показания. По заявлению нашей коллеги из Петербурга Татьяны Лихановой, которая изучила 75 томов уголовного дела и материалы экспертиз, насилие применялось не только к подследственным, но и к свидетелям», – говорится в тексте заявления.

Союз, учитывая свидетельства о пытках фигурантов дела, а также то, что «осужденные не совершили никаких реально опасных деяний», потребовал от Генпрокуратуры провести проверку материалов дела, законность вынесения приговора и опротестовать приговор.

Напомним, ранее с требованием отменить или пересмотреть приговоры выступили депутаты, студенты, Союз кинематографистов, правозащитники, писатели, журналисты, музыканты, художники и галеристы. Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев посвятил фигурантам дела «Сети» песню «Воздух» на фестивале «Чартова дюжина» в Москве. «Фонтанка» подробно писала о тех, кто вступился за осужденных.



