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Город
18.02.2020 19:43
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Вид на тупик сверху. Как в Янино гниют десятки тысяч тонн городского мусора

Под сорок тысяч тонн отходов скопилось на заводе МПБО-2 в Янино. На вывоз нужно около 60 млн, но хозяин предприятия - Петербург - молчит. Хотя за это уже заплачено - горожанами.

Вид на тупик сверху. Как в Янино гниют десятки тысяч тонн городского мусора

По предварительным оценкам профильных чиновников правительства Ленобласти, на площадке Завода по механизированной переработке бытовых отходов в Янино скопилось примерно 40 тысяч тонн отходов. С воздуха гора выглядит угрожающе, а запах от нее простирается еще дальше. Если взглянуть через забор, то похоже на апокалиптический пейзаж.

 


Ограду завода окружает ров с чёрной, периодически бурлящей жижей. Несложно предположить, что мало кто отважится в такой поплескаться.

По примерным подсчётам, чтобы разместить такой объём на легальном полигоне, необходимо потратить 1,5 тысячи рублей на тонну. То есть 60 миллионов рублей. Это без погрузки и транспортировки. Ближайший полигон, "Северная Самарка", находится в 18 километрах. Директор компании "Промотходы" – оператор "Самарки" – Сергей Шматов заявил 47news, что договора с МПБО-2 нет.

– На нас выходили в конце года, но у нас таких возможностей нет, – пояснил он.

– А если бы родина попросила, нашлись бы силы? 

– Мы не понимаем, что там за отходы. Зачем нам лезть в эту тёмную историю? К полигонам и так пристальное внимание, особенно от прокуратуры.     

Появляющиеся предположения о том, что полигон может принимать отходы по лукавой схеме, например ночью, Шматов категорически отверг. 

Директор МПБО-2 Тихон Шмелёв не смог даже примерно ответить, сколько скопилось отходов на его предприятии.


– Надо проводить замеры, – как показалось, со вздохом ответил он.

– А вывозятся отходы? Если да, то куда?

На эти вопросы Шмелёв отвечать не пожелал, сославшись на занятость и бросил трубку. 

47news.ru не раз писал, что никак не наладится взаимодействие властей Петербурга и Ленобласти в части обращения с отходами. Не помогают даже советы-пожелания Владимира Путина. Так, на прошлой неделе в комитете по благоустройству должно было состояться заседание всех заинтересованных сторон. Но мероприятие практически сорвалось. Новый вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин и вовсе не был уведомлен. Он, как известно, теперь курирует тему мусора. Один из все же посетивших совещание отозвался о происходящем, мягко говоря, без оптимизма. 

– Мощности в Ленобласти скоро закончатся. Ни одного прошедшего экспертизу проекта по строительству мусороперерабатывающих заводов нет. Мусорного оператора в городе нет, и когда появится, неизвестно. Всё это закончится печально, – считает собеседник. 

Не помогает даже то, что полпредство в лице Александра Гуцана и его заместителя Любови Совершаевой взялось координировать городские и областные власти. Недавно даже собирали губернаторов Александра Беглова и Александра Дрозденко. О регулярных запросах из этого ведомства чиновники рассказывают уже с усталостью.

О том, насколько сложно с коммуникацией у городских чиновников, говорит элементарно то, что пресс-служба комитета по благоустройству не смогла ответить 47news на простые вопросы: какой объём мусора скопился на МПБО, куда его вывозят, а если не вывозят, то почему. Обычно разговорчивые исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству правительства Петербурга Сергей Малинин и его заместитель Кирилл Пащенко на звонки не отреагировали. 

Но 47news знает от собеседников в Смольном, что представители МПБО на прошлой же неделе обращались в Управляющую компанию по обращению с отходами в Ленобласти. Просьба была лобовой – вывезти и разместить отходы на полигонах региона (тогда же, говорят, тоже звучала цифра в 40 тысяч тонн). Но в долг, под устные гарантии и с неясным сроком оплаты. На это был получен предсказуемый ответ, который можно сформулировать примерно так: "При всём уважении, но извините". 

Самое тонкое в ситуации пока не это. За мусор, доставленный на площадку МПБО, уже заплатили жители Петербурга: в тариф включен вывоз и захоронение на полигонах. Куда ушли эти средства, в петербургском комитете по благоустройству также ответить не смогли.    

Виктор Смирнов, 47news

Для справки:

В январе Всеволожский городской суд обязал руководство завода очистить площадку в Янино. На работы отвели 60 суток. В суд с требованием обратилось региональное управление Роспотребнадзора. Инспекторы обнаружили в воздухе превышение предельно допустимой нормы трихлорметана (хлороформа). Предположительно его  выделяют отходы. Как уточнили в ведомстве, мусор складывался насыпью и не был защищен от дождя, снега, ветром его разносило по территории.

"Завод МПБО-2" принимает и сортирует в Янино отходы из Петербурга. Предприятие выбрано регоператором северной части города, но к работе в этом качестве не приступило из-за пресловутой отсрочки, данной для вступления в мусорную реформу.

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