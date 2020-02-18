После посещения «Ревизорро» персонал кафе «Бродячая собака» считает поколоченную посуду и избитых коллег

Персонал арт-кафе «Бродячая собака», что на Итальянской улице в Петербурге, подвергся нападению съёмочной группы «Ревизорро». По крайней мере, так утверждает администрация заведения в разговоре с «Фонтанкой»

Как рассказали сотрудники кафе, пара больших мужчин, четыре девушки и оператор в брендированных худи заявились на Итальянскую, 4 после обеда 18 февраля. Не предъявляя пресс-карт и каких-либо иных документов, они, сказав «здравствуйте», ворвались на кухню, где якобы начали дебош. После «гостей» «Бродячая собака» подсчитывает убытки в виде боя посуды. Кроме того, администратора заведения увезли в больницу со следами побоев. Представители кафе заявили, что визитёры сорвали творческий вечер актрисы Светланы Крючковой.

В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что по данному факту проводится проверка.



