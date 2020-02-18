«Юлмарт» стал банкротом. Бывшую операционную компанию ретейлера признали несостоятельной

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал НАО «Юлмарт», бывшую операционную компанию ретейлера, несостоятельной.

«Прекратить процедуру наблюдения в отношении НАО «Юлмарт». Признать НАО «Юлмарт» несостоятельным (банкротом)», – говорится в решении. В отношении «Юлмарта» введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Под процедуру наблюдения «Юлмарт» попал в июне 2018 года. После чего компания перевела операционную деятельность на новое юрлицо — ООО «Юлмаркет». Но это лишь отсрочило финал. В середине января 2020 года эта компания подала заявление о признании себя банкротом. Ретейлер почти остановил работу и закрыл большинство магазинов и пунктов выдачи.

Источником финансовых проблем «Юлмарта», еще три года назад носившего титул крупнейшего в России онлайн-ретейлера, стал акционерный конфликт. В 2016 году мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер не сошлись с миноритарием Михаилом Васинкевичем во взгляде на развитие сети. Васинкевич призвал на помощь «А1» – юридический спецназ влиятельной «Альфа-Групп». Атака не увенчалась успехом, после чего в битву за «Юлмарт» вступил финансовый гигант Сбербанк, потребовав долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Костыгина осенью 2017 года. Предпринимателю удалось выйти на свободу под залог, но договориться с другими акционерами и кредиторами все еще не получилось.



