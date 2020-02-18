Неприкосновенность экс-президента РФ снимут только за госизмену. Авторы поправок в Конституцию объяснили свою позицию

Авторы поправок в Конституцию уточнили нашумевшую утреннюю новость про неприкосновенность для экс-президентов России. Защиту от судебного преследования для бывших глав государства ранее решили прописать в Основном законе.

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак хотят закрепить ту же процедуру снятия неприкосновенности с бывших президентов, которая есть для президента, исполняющего свои обязанности, уточняет 18 февраля «РИА Новости».

«В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности», – заявил Крашенинников журналистам.

Другими словами, чтобы снять неприкосновенность с бывшего президента, необходимо «выдвинутое Государственной думой обвинение в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления». Так гласит 93-я статья Конституции РФ.





Но одного «обвинения» от депутатов мало. Необходимо также «подтвержденное заключение» Верховного суда о наличии в действиях президента признаков преступления. Плюс «заключение» Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Обвинение Госдумы должно быть принято двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат Федерального собрания по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой. Решение Совфеда об отрешении президента от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения.

«Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против президента считается отклоненным», – гласит порядок отрешения от должности действующего главы государства, который предложено распространить на всех его предшественников.

Сейчас в России только один экс-президент – Дмитрий Медведев. Первый президент России Борис Ельцин умер в 2007 году. Медведев руководил страной в 2008 – 2012 годах. 15 января Медведев ушёл в отставку с поста премьер-министра, который он занимал 8 лет. Срок полномочий нынешнего главы государства Владимира Путина истекает весной 2024 года. По действующей редакции Конституции он больше не сможет возглавлять страну в качестве президента.

Сопредседатель рабочей группы по выработке конституционных поправок, сенатор Андрей Клишас ранее в комментарии «Фонтанке» назвал «ложью» информацию о проработке механизма обнуления срока полномочий для Владимира Путина.

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию.