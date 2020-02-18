Свернули лавку. Ювелиры Северной столицы уходят не прощаясь

Спустя полгода внешнего наблюдения в ООО «Торговый дом «Ювелиры северной столицы» стало понятно, что некогда миллиардный бизнес должен быть распродан. Бывшие именитые владельцы марки заняты другими проектами, неясной остается судьба 240 тонн нефрита.

Банкротное дело компании тянулось с прошлого года, но лишь сейчас суд окончательно решил, что претензии кредиторов пора исполнять, введя конкурсное управление. А 18 февраля пришло официальное сообщение о назначении управляющего.

Хотя размер долга не поражает воображение (около 160 млн рублей), в активах фирмы, судя по последнему бухгалтерскому балансу, кредиторам поживиться было особо нечем. Основной из них — московская юрфирма, выкупившая старый банковский долг торгового дома.

В строчке «Запасы» в отчетности компании – прочерк, хотя еще недавно там было больше 630 млн рублей. Денег в кассе и на счетах у ювелиров также в балансе по итогам 2018 года не наблюдалось. Основной актив фирмы, судя по последней отчетности, — дебиторская задолженность. Речь идет по большей части о 240 млн рублей, которые «Ювелирам» должно мытищинское ООО «Альянсюрстрой». Долг уже «просужен», уже понятно, что денег у этой компании нет, и суд уже решил, что в счет долга она должна продать вроде бы имеющиеся у нее 240 тонн полудрагоценного нефрита.

Что с этим нефритом случилось, для широкой публики остается загадкой. Дело в том, что «Альянсюрстрой» с конца 2019 года находится в стадии ликвидации. Гендиректор и единственный акционер ЮСС Денис Плющев рассказал «Фонтанке», что не знает, что произошло в итоге с этим нефритом. Реализацией должны были заниматься приставы, но его они в известность о ходе дела не ставят. Для понимания, объем спорного нефрита — это чуть меньше половины Александровской колонны на Дворцовой площади, вес которой — 613 тонн. Согласно решению суда, цена нефрита установлена в 241 млн рублей. Это примерно раз в 200 меньше, чем если бы этот нефрит продавался в розницу как отделочный материал. Но, по словам Дениса Плющева, и эти деньги могли бы серьезно исправить положение дел компании. Историю происхождения этого нефрита он раскрывать не стал, предложив пообщаться поподробнее уже после публикации статьи.





Вместе с тем назначенный судом внешний управляющий Елена Грудева куда более скептически смотрит на будущее фирмы: именно она вела наблюдение за компанией последние полгода, и сейчас говорит, что за все это время ей так и не удалось получить от руководства фирмы никакой финансовой отчетности.

«Все, что я видела, приходило от налоговой», – говорит она, указывая, что адрес нахождения ЮСС признан специалистами ФНС недействительным, а где сейчас реально находится её бухгалтерия, Елена Груднева не знает. Вопрос, почему так вышло, Денис Плющев оставил без ответа.

Какова судьба 240 тонн нефрита, Елена Груднева также не в курсе и не уверена, что за его счет удастся решить проблемы «Ювелиров северной столицы».

ООО «ТД ЮСС» можно назвать одним из последних осколков большой ювелирной империи семьи Тимура Кубакаева. Еще в середине 2010-х гг. его ООО «СПб ювелирный завод «Ювелиры северной столицы» отчитывалось о выручке почти в 20 млрд рублей и было одним из крупнейших игроков отрасли. История сложилась так, что к 2018 году это юрлицо было ликвидировано в результате банкротства.

А ТД ЮСС был учрежден в 2009 году партнером Тимура Кубакаева по бизнесу Яниной Семеновой. Выручка торгового дома на пике развития в 2017 году превышала миллиард рублей. Однако и завод, и ТД ЮСС в 2017–2018 году сменили владельцев. Именно тогда Дениc Плющев и приобрел 100% долей в торговом доме. Но как объясняют «Фонтанке» специалисты ювелирного рынка, в реальности Кубакаев и Семенова продали бизнес еще раньше.

Так уже в 2015 году было учреждено ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод». Его юридический адрес совпадает со старым «СПБЮЗ ЮСС» – Зеленков переулок, 3. Однако на сайте новой компании указано, что производство размещено на Кантемировской, 5. Это офисно-производственный комплекс, который был выкуплен структурами Тимура Кубакаева в 2011 году. Единственный учредитель нового ООО — Артур Лазарян, хорошо известный в транспортной отрасли владелец ПАО «Совавто-Санкт-Петербург». Размах нового завода гораздо скромнее — выручка около 700 млн рублей по итогам 2018 года.

При этом стоит отметить, что старые владельцы бизнеса продолжили работать в отрасли. Так, гендиректором нового завода стала Янина Семенова. Она же руководила компанией «Новый квартал» на той же Кантемировской, 5 (она также перешла в 100% владение Лазаряна) до 2019 года, а затем уступила свой пост брату своего экс-партнера Абакару Кабукаеву.





Также Янина Семенова с 2011 года продолжает оставаться гендиректором ООО «Монолит» – старого проекта Тимура Кубакаева по превращению исторического особняка Кушелева-Безбородко («со львами») на Свердловской набережной, 40 в торгово-выставочный ювелирный комплекс https://www.fontanka.ru/2017/07/13/054. С 2015 года этот проект также перешел во владение Артура Лазаряна. Сам он на вопросы «Фонтанки» о перспективах развития своего ювелирного бизнеса ответить не смог.

Несмотря на кратное снижение оборотов в конце 2010-х годов «Ювелиры Северной столицы» все еще занимали серьезные позиции на рынке. К примеру, тот самый Ювелирный завод «ЮСС», который сейчас получил внешнего управляющего, год назад прославился на федеральном уровне. Правда не благодаря ювелирным успехам, а как участник сомнительной, с точки зрения ФНС, цепочки сделок по поставке золота на крупнейший в стране красноярский государственный завод «Красцветмет».

Тогда этому предприятию с выручкой больше 30 млрд рублей пришло требование возместить почти 2 млрд рублей недоплаченных налогов и еще 600 млн рублей пеней. Выходило, что покупаемое в банках чистое золото в слитках поступало на красноярский завод через цепочку поставщиков, а специальная, как говорится в материалах суда, «заемная» схема позволяла сильно экономить на налогах. Отталкиваясь от размера НДС, можно предположить, что сумма самих сделок могла приближаться к 20 млрд рублей.

Красноярцы заявили, что организатором длинной и не очень понятной обывателям цепочки сделок выступали именно «Ювелиры северной столицы». Им, мол, и платить. Если читать прошлогоднее решение суда, может сложиться впечатление, что именно учредители закрытого ныне юрлица и их партнеры-банкиры и должны были получать основной профит от этих схем: «В ходе указанных выше проверок установлены обстоятельства извлечения существенной выгоды (иных преимуществ) от реализации вменяемой ОАО «Красцветмет» "заёмной схемы", контролировавшими её лицами: Кабукаевым Т.К. и Семеновой Я.В. (учредители ООО «СПБ ЮЗ «ЮСС»)...».

Все аргументы красноярцев пока еще не привели к какому-то окончательному решению — дело дошло уже до Верховного суда. Удалось ли получить эти деньги с петербуржцев — не понятно. Судя по доступным в сети данным бухгалтерии ООО «СПбЮЗ «ЮСС» и картотекам судов, не похоже. Как любое крупное предприятие, «Ювелиры северной столицы» вели тяжбы с налоговиками, но максимальный объем претензий не превышал 50 млн рублей, причем, еще в далеком 2014 году. Как сообщили «Фонтанке» источники в ФНС, «все претензии были закрыты ещё при Кабукаеве».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»