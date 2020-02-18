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Город
18.02.2020 19:21
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Шторм уничтожил пляж в Лисьем Носу за 56 миллионов рублей. В администрации удивляться не стали

От пляжа «Морские Дубки» в Лисьем Носу после шторма в ночь на 18 февраля остались лишь кучи досок. Фотографии в интернете выложили активисты и иронично сообщили о том, что с каждой неделей у петербуржцев остаётся всё меньше шансов опробовать многочисленные удобства зоны, прославившейся прозрачными раздевалками и баскетбольными кольцами на песке. 

Судя по снимкам в группе «ВКонтакте» «Зелёная коалиция Петербурга», деревянный настил в ночь на вторник буквально смяло волнами, а глыбы льда снесли стоящие поодаль конструкции. «С габионов содрало все доски, а пергола разломана на куски. Рабочие, присланные администрацией района, собирали на берегу доски, чтобы их не украли... Очевидно, что чинить пляж придется часто и много», – констатировали свидетели происходящего.

Как оказалось, в Приморском районе к разрушениям относятся спокойно и не считают их катастрофой. Как сообщили «Фонтанке» в администрации, пока что тут просто не видят вариантов решения проблемы и готовы присылать бригады для уборки после каждого подобного случая. 

«Всё устраняют. Сегодня устраняли повреждения, выставляли сигнальные ленты, потому что шторм был очень сильный. Есть шанс, что он повторится: у нас есть штормовое предупреждение в городе Санкт-Петербурге. Но я просто не понимаю, что можно предпринять до окончания зимы. Потом работу будет проводить профильный отдел», – сообщил в разговоре с «Фонтанкой» пресс-секретарь. О том, что именно предпримут эксперты, чтобы пляж не пришлось создавать заново после каждого шторма, корреспонденту пояснить не смогли. 


Шторм уничтожил пляж в Лисьем Носу за 56 миллионов рублей. В администрации удивляться не стали

В январе 2020 года в ответ на вопросы о том, почему баскетбольные кольца в «Морских Дубках» просто вкопаны в песок так, что играть по правилам невозможно, представители района объяснили, что всё нормально. На самом деле площадка строилась для волейбола, а кольца в план включили «бонусом». Недовольство тем, каким после длительных работ осенью 2019 года всё-таки получился пляж, петербуржцы высказали сразу после открытия. На создание «Дубков» потратили 56,4 миллиона рублей, из которых 39 миллионов ушло на укрепление берега.

24 января по Сети распространились снимки полупрозрачных, непропорциональных кабинок для переодевания и скамеек с видом на туалет. Отчитываясь об уборке после прошлого шторма, в администрации Приморского района подчеркнули, что «песок – живая материя», разрушения ожидаемы, а облицовку восстановят ближе к купальному сезону. По словам местных жителей, на этот раз знаменитые кабинки не пострадали: их ещё до ненастья сняли и увезли на доработку. 

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