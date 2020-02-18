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Общество
18.02.2020 19:00
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За «лекаря» ответишь: доктор хочет 350 тысяч с пациентки за обращение в комздрав и пост в «Инстаграме»

Негативный отзыв о враче, оставленный на «горячей линии» комздрава и в «Инстаграме», может обойтись пациентке в треть миллиона. Так врач оценила свою поруганную репутацию и подорванные нервы. Материалы дела 18 февраля передали судье Василеостровского суда.

За «лекаря» ответишь: доктор хочет 350 тысяч с пациентки за обращение в комздрав и пост в «Инстаграме»

Наталья Царакова попала в пятое отделение больницы имени Боткина (на Пискаревском проспекте) с рецедивом. Второй раз за две недели она обращалась с осложненной ангиной, и в прошлый раз ей уже вскрывали абсцесс. Чтобы не терять время, девушка на встрече с новым лечащим врачом заявила, что ощущения у неё прежние и есть абсцесс. Но самодиагностику врач Наала Джугелия не оценила.

«При осмотре она опять заявила, что это не абсцесс, а ангина. Я стала объяснять, что у меня крайне нехарактерный абсцесс. Пожалуйста, позвольте сделать КТ за свои деньги, если вы не считаете это нужным. Но она была непреклонна. Потребовала не ставить самостоятельных диагнозов», – описывает встречу Наталья.

Вечером того же дня лор обнаружила абсцесс и вскрыла. Убедившись в своей правоте, на следующий день девушка попросила доктора покинуть палату и обратилась с просьбой сменить лечащего врача, так как к этому доверие потеряла, и то, в каком ключе проходили беседы с ним, ей не нравится. Но другого ей не предоставили.

После этого Наталья позвонила на «горячую линию» комитета Смольного по здравоохранению и сделала пост в «Инстаграме», где живописала перипетии. Признает, что позволила себе лишнего – добавила фото Джугелия. Прочитавшие послание друзья больной начали ставить лайки и отмечать в нем врача, и вскоре та узнала о публикации.


«Ко мне начали приходить знакомые Джугелия, врачи из других отделений, угрожать уголовным делом. Потом они нашли телефон моей мамы и начали звонить ей», – рассказала Наталья «Фонтанке».

Под таким давлением пост она все-таки удалила. Но этого было уже недостаточно — от неё потребовали извинений и 350 тысяч рублей компенсации. Иск вручил прямо в палате неведомо как проникший в инфекционную больницу юрист.

Как следует из иска (документ есть в распоряжении «Фонтанки»), врач, на которую жаловались, каким-то образом оказалась в курсе, что 11 февраля в 17:00 Наталья звонила на «горячую линию» комздрава и «распространяла сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию».

«Я глубоко переживаю по поводу распространения обо мне указанной недостоверной информации, поскольку уверена, что произошедшее может серьезно повлиять на отношение окружающих людей, в том числе и коллег по работе, – отмечается в заявлении врача. – Я испытываю нравственные страдания, которые выразились в страхе за свою репутацию, в унижении моего человеческого достоинства, в страхе за свой будущий карьерный рост, за свою профессиональную деятельность, в изменении отношения моих коллег, моего руководства».

Как говорится в исковом заявлении, эмоциональное состояние отражается на её близких людях, которые видят её переживания по поводу сложившейся ситуации.

«В связи с этим я не могу должным образом продолжать активную профессиональную деятельность, которая была у меня до этого. Своими действиями ответчик дискредитировал меня, что привело к нервному срыву, – отмечает Джугелия. – Следовательно, мне был причинен значительный моральный вред».

Наала Джугелия говорить с «Фонтанкой» на тему своего иска отказалась, сославшись на врачебную тайну. И переадресовала все вопросы в больницу. Там сообщили, что по факту поступления обращения пациентки Цараковой была проведена внутренняя проверка. 


«Нарушения порядков и стандартов оказания медицинской помощи выявлено не было. Врачебная этика и врачебная тайна не позволяют руководству больницы комментировать проведенное лечение и поведение пациентки», – отметили в учреждении.

Неофициально в среде медиков комментируют: «Общеизвестно: есть очень разные пациенты и очень разные врачи. В этой ситуации имело смысл спокойно добиваться смены лечащего врача, и тогда нагнетания конфликта не произошло бы».  

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Больница имени Боткина не первый раз за последние недели упоминается в СМИ. В её изолированных боксах в феврале начали закрывать на две недели «абсолютно здоровых» петербуржцев, прибывших из Китая, дабы спасти общество от угрозы распространения опаснейшего коронавируса. Но жалобы на недобровольное содержание вылились в побег четырех человек. Беглянку Аллу, которая первая голыми руками вскрыла магнитный замок в палате, накануне, 17 февраля, в больницу принудительно вернул Петроградский районный суд. Её соседке Анне Рыбаковой, которая пока находится на свободе, 19 февраля грозит аналогичное разбирательство в Невском районе.

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