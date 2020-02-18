Памятник Анатолию Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами

автор фото Дмитрий Зимогляд

Накануне приезда Владимира Путина в Петербург для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины смерти Анатолия Собчака памятник политику огородили бронированными стеклами. Президент 19 февраля возложит к монументу цветы.

Памятник первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку расположен на Васильевском острове, в сквере на пересечении Большого проспекта и 26-й линии.

В двадцатилетнюю годовщину смерти политика, 19 февраля, в Петербурге Владимир Путин также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Планируется, что также в этот день Петербург посетит дочь первого мэра города Ксения. А 20 февраля в Международном банковском институте состоится торжественное заседание ученого совета, посвященное присвоению институту имени Собчака.



