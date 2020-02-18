Памятник Анатолию Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами
автор фото Дмитрий Зимогляд
Накануне приезда Владимира Путина в Петербург для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины смерти Анатолия Собчака памятник политику огородили бронированными стеклами. Президент 19 февраля возложит к монументу цветы.
Памятник первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку расположен на Васильевском острове, в сквере на пересечении Большого проспекта и 26-й линии.
В двадцатилетнюю годовщину смерти политика, 19 февраля, в Петербурге Владимир Путин также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Планируется, что также в этот день Петербург посетит дочь первого мэра города Ксения. А 20 февраля в Международном банковском институте состоится торжественное заседание ученого совета, посвященное присвоению институту имени Собчака.
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Справка:
Анатолий Собчак стал первым мэром еще Ленинграда в 1991 году, оставался на посту до 1996-го. Владимир Путин работал в то время главой комитета внешних связей Смольного. Собчак скончался в Светлогорске в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности.