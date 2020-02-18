«Вы забываете, кто вас содержит». Профсоюзы ответили депутатам на попытку наложить мораторий на распоряжение недвижимостью

Ленинградская федерация профсоюзов посоветовала Заксобранию Петербурга заняться своими профессиональными обязанностями на благо всех горожан. Это следует из официального заявления организации, которое было опубликовано 18 февраля. Так ДФП ответила на обращение парламентариев к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на распоряжение недвижимостью профсоюзов.

«К сожалению, это похоже на истерику в ситуации, когда уже пора демонстрировать обещанные публике «интересные», «очень интересные» открытия и разоблачения, а их нет... Уважаемым депутатам предлагаем заняться своими профессиональными обязанностями на благо всех горожан, научиться слышать их мнение, уважать их интересы и принимать решения по повышению их жизненного уровня», – говорится в заявлении ЛФП.

Организация отметила, что не интересуется, сколько средств выделяется на содержание Мариинского дворца, где располагается городской парламент. И напомнила, что финансирование городского законодательного органа осуществляется в том числе и за счет налога на доходы физических лиц. «То есть, абсолютно не зная, как распределяются членские профсоюзные взносы, но при этом громогласно обсуждая эффективность их использования, народные избранники забывают, кто их содержит. А об эффективности деятельности депутатов нас, в свою очередь, спрашивают члены профсоюзов», – отмечается в тексте.

Обвинение руководства федерации в прегрешениях ЛФП приравняла к обвинению всех профсоюзных коллегиальных органов и назвало «плевком» в сторону «самых общественно активных трудовых коллективов, припомнив, что они имеют свою твердую гражданскую позицию, в том числе и по пенсионной реформе».





«Перефразируя известного профсоюзного и партийного деятеля Михаила Томского, депутаты сегодня готовы в своих объятиях «задушить» все профсоюзы», – подчеркнули в ЛФП.

Напомним, накануне рабочая группа Заксобрания обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на сделки профсоюза по имуществу. По мнению членов группы, ЛФП нецелевым образом использует территорию Речного яхт-клуба.

Парламент начал проверку профсоюзов на фоне конфликта между спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенкои и руководством Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). В конце прошлого года председатель Совета Федерации предложила проверить, что организация из своего имущества продала и как потратила средства.