В многоэтажке на Заречной улице во время ремонта рванул баллон. Эвакуированы 30 человек

Взрыв в новостройке Выборгского района Петербурга выгнал на улицу несколько десятков жильцов и перепугал остальных обитателей комплекса «Северная долина». О ЧП 18 февраля «Фонтанке» рассказали в районной администрации.

«В новом частично заселённом доме на Заречной, 41/2, проходили ремонтные работы. Предположительно обвалилась штукатурка в квартире. Эвакуированы 30 человек», – сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Петербургу отметили, что «хлопок» баллона с неустановленной смесью произошёл на 11-м этаже 25-этажки. Угрозы обрушения нет, как и пострадавших.



