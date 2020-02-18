Коронавирус у эвакуированных из Китая россиян не нашли. Шестеро решили остаться погулять по Тюмени

Власти Тюменской области рапортовали о том, что все эвакуированные из Китая граждане РФ оказались здоровы. Теперь их выпустят из санатория «Градостроитель», а некоторые останутся посмотреть город, куда их занесла судьба.

«Пока готовы только 90 результатов, все тоже отрицательные, через час-полтора будут остальные, и если они тоже будут отрицательные, то главный государственный санитарный врач подпишет постановление об окончании карантина», – цитирует 18 февраля заявление директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой «Интерфакс».

По ее словам, бывших обитателей санатория «Градостроитель» власти доставят в аэропорт и на железнодорожный вокзал, чтобы они могли уехать домой. Шесть из переживших карантин решили задержаться, чтобы «поближе познакомиться» с городом.

Местные СМИ также сообщают, что после отъезда постояльцев санатория его территорию тщательно продезинфицируют, а бывшим заложникам карантина могут органиовать экскурсии по Тюмени.

В начале февраля стало известно, что эвакуируемых из Уханя россиян разместят именно в Тюмени. 4 февраля пять военно-транспортных Ил-76 доставили в РФ 177 граждан страны. Обитатели тюменского санатория активно делились впечатлениями от карантина в соцсетях.



