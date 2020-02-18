На карантин из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге ушли больше сотни классов

Из-за ОРВИ и гриппа на недельные каникулы отправились ученики 33 школ и 14 детских садов в Петербурге. Как 18 февраля сообщили в Роспотребнадзоре, на отдых отпустили 102 класса и 23 группы дошкольников.

Чаще всего за последнее время к врачам обращались именно дети от 7 до 14 лет. Больше половины заболевших в городе оказались несовершеннолетними. Всего в Петербурге зарегистрированы более 59 тысяч случаев ОРВИ, из них в 63 у заболевших обнаружили грипп.

12 февраля на карантин ушли ученики 68 классов и воспитанники 19 детсадовских групп. По данным медицинских специалистов, тогда заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 23%. На этой неделе эпидемический порог оказался превышен на 10,4%.



