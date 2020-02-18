Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована. Фигуристку сняли с шейным воротником в больничном коридоре

Чемпионка Олимпиады-2014 Аделина Сотникова была госпитализирована в Москве. Как сообщает издание Sport24, во вторник, 18 февраля, 23-летнюю спорсменку доставили в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №67.

Причины госпитализации пока неизвестны. Фигуристке, по данным в СМИ, уже провели операцию. Сейчас она перемещается по больничному отделению в шейном воротнике.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована ? pic.twitter.com/sLJUAaEylI — SPORT24.ru (@sport24_ru) February 18, 2020

Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014), и четыре титула чемпионки России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).



