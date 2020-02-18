Сладкой жизни в колонии у экс-полковника Захарченко не будет. Его заставляют шить
Бывший полковник МВД рассказал, что его против воли направляют учиться на портного, хотя ему милее специальность повара-кондитера.
«Я бы хотел на повара-кондитера, но меня не пускают: боятся, что я растолстею», – цитирует «Интерфакс» заявление Дмитрия Захарченко, приговор которому кассационный суд признал законным 18 февраля.
Экс-полковник посетовал, что его направляют учиться на портного, а у него якобы «аллергия жуткая». Захарченко также отметил, что хочет попробовать «на электромонтажника выучиться», поэтому собирается подать заявление. У него также была мысль пойти в кочегары, но «нет приема».
Напомним, что это не первые неудобства Захарченко в мордовской колонии. Так, ранее он подрался с другим осужденным на фоне «неприязненных отношений».
В феврале также стало известно, что экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный по статье о получении взятки, будет в колонии шить игрушки. Ранее он был библиотекарем.
Справка:
В октябре 2019 года Дмитрию Захарченко назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Более 8,5 млрд рублей, изъятых у полковника и его близких осенью 2016 года, обратили в государственную собственность. Помимо денег, он лишился золотого слитка, 11 квартир в центре Москвы, четырёх автомобилей, другого имущества, а также всех наград и звания полковника полиции.