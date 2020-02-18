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Происшествия
18.02.2020 17:21
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Член пермской ОНК пожаловалась на угрозы после публикаций об экс-заключённом с ВИЧ. Врач его выгнала с криком «Вы нас всех перезаражаете!»

Член Общественной наблюдательной комиссии из Перми Анна Каргапольцева пожаловалась 18 февраля на угрозы от «помощника врио губернатора». Тревожный звонок поступил на фоне общественного резонанса после публикации о бывшем заключённом с ВИЧ, от которого убежала врач с криками «Вы нас всех перезаражаете!».    

— Сейчас мне позвонил человек, представился помощником Махонина и угрожал мне расправой, — рассказала 59.RU Каргапольцева. — Минут десять втолковывал мне про клевету, я сказала, что сообщу журналистам, он ответил: «Пошла на... мразь, подожди, я приеду, с тобой разберусь». Про то, что мой муж будет обязан предоставить доказательства произошедшего, что я делаю себе неправильную рекламу, что моей организации от такой рекламы будет только хуже, что без доказательств это будет клевета, что Следственный комитет уже работает. Потом я сказала, что включу диктофон, и он меня послал.

При этом Анна Каргапольцева понимает, что звонил, скорее всего, не помощник врио губернатора Прикамья, а самозванец. Журналистам дозвониться по предоставленному правозащитницей номеру не удалось.  

Накануне «Фонтанка» писала, что Каргапольцева сопровождала в поликлинику поселка Ныроба бывшего заключённого с ВИЧ, которому нужно получать необходимую терапию, но в региональный центр он выехать не может. Услышав вопрос, как рассказала Каргапольцева, терапевт с криками «Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру. Оттуда на весь коридор она якобы кричала: «Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают... Вот её медкарта, надо посмотреть... А этот пускай быстрее умрёт». В региональном Минздраве пообещали разобраться в ситуации.


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