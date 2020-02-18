Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Крыму. Бомбы дома собирали подростки
Сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении терактов в Крыму: взорвать бомбы с поражающими элементами в образовательных учреждениях собирались двое подростков.
Как 18 февраля передает РИА «Новости», жителей Керчи 16 и 17 лет задержали оперативники. Бомбы несовершеннолетние собирали по инструкциям из Сети, а боеготовность тестировали на домашних животных.
Сообщается, что с 2018 года силовики предотвратили больше полусотни подобных терактов. В Сети дети находили не только расписанные методы создания оружия, но и сообщников в группах по интересам.