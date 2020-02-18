Вломились, поели задарма, помолились. Краткий обзор двухчасового штурма автомастерской в Петербурге

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Девятнадцать человек участвовали в осаде небольшого автосервиса, откуда напуганная до смерти хозяйка посылала полицейским SOS. Ведь ей незваные гости недвусмысленно намекнули, что едут убивать.

Как сообщила «Фонтанке» 18 февраля предпринимательница Елена Щербакова, она написала в полицию Красносельского района новое заявление об опасении за свою жизнь.

Накануне около полудня к автосервису на проспекте Ленина в районе Сергиево подъехали восемь автомобилей с регистрационными номерами Петербурга и Дагестана. Из них вышли 18 мужчин разноплановой внешности, разбрелись по помещению и принялись мародерствовать. Под нож — в прямом смысле — легли кабели Интернета и систем видеонаблюдения и осветительные приборы. Неизвестные будто бы выкуривали из кабинета Щербакову. Их действиями, по словам женщины, руководил представитель конкурирующей фирмы Александр Чебоксаров.





Устав резать провода и ломиться к Щербаковой, гости переместились в соседнюю пекарню «Бублик». «Всей бригадой пришли, «пожрали» все и не заплатили», – рассказали «Фонтанке» очевидцы.

Пекарня принадлежит индивидуальному предпринимателю Юлии Витикер. Она вынуждена была обслуживать ватагу. «Я не хочу комментировать, потому что не хочу проблем, – сказала Юлия «Фонтанке». – Сколько их было, не могу сосчитать. Одни входили. Другие выходили. Кого кормить бесплатно, а с кого брать деньги — это частное дело кафе».

После обеда неизвестные переместились к автосервису. Разложили коврик и помолились. Щербакова просит привлечь мужчин к уголовной ответственности за угрозу убийством и уничтожение имущества.