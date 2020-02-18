В Финляндии зацвела сакура, в Купчино – подснежники

Весна пришла в Петербург и Финляндию. У нас проснулись подснежники, у соседей – сакура.

В городе Турку на юго-западе Финляндии впервые в феврале зацвела вишня. Местные жители с удивлением обнаружили бледно-розовые распускающиеся бутоны 18 февраля и поспешили поделиться увиденным в соцсетях.

«Ещё зима или уже весна?» – задаются вопросом прохожие, прогуливающиеся по набережной реки Аура в центре города.





По словам главного садовника Ботанического сада Университета Турку Симо Лайне, это, возможно, самое раннее цветение вишни в городе, передаёт Yle. Сейчас то же самое происходит в Турции. Раскрывшихся цветов ещё не так много, но если плюсовые температуры продолжатся, то бутоны распустятся в полную силу.

Первые символы весны заметили и петербуржцы. Читательница "Фонтанки" Елена рассказала о готовых распуститься подснежниках на углу Будапештской и Олеко Дундича. Эти цветы посадила, по её словам, местная жительница. "Обычно они распускаются в апреле, иногда в марте, но в феврале я вижу такое впервые", – отметила женщина.