На Украине запретили фильмы с Зеленским, Сигалом, Депардье и Варнавой. Они угрожают национальной безопасности

Государственное агентство Украины по вопросам кино в прошлом году приняло решение ограничить показ и распространение пяти кинокартин, включая «Восемь первых свиданий», где играл и нынешний президент республики.

«Приказ Министерства культуры Украины «О дополнении (обновлении) перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», на основании обращения Службы безопасности, отказывает в государственной регистрации или отменяет государственную регистрацию и признает недействительными удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов и телесериалов», – сообщается 8 февраля в отчете на сайте Госкино.

В список попали сразу три российских фильма: «Я так не думаю» режиссера Давида Даниеляна, «Стрела» Евгения Никитина, а также «Восемь первых свиданий» из-за дебюта в полнометражном кино российской актрисы Екатерины Варнавы. Она ранее попала в украинский перечень людей, которые создают угрозу нацбезопасности республики. К созданию «Восьми первых свиданий» руку приложил и Владимир Зеленский, который был одним из продюсеров и сценаристов. Кроме того, в картине он исполнил одну из главных ролей – профессионального теннисиста Константина.

Также под бан попали «Мачете» Роберта Родригеса из-за Стивена Сигала и «Сорванцы из Тимпельбаха», где снимался французский актер Жерар Депардье. Голливудские актеры, как и Варнава, были включены в список тех, кто угрожает нацбезопасности.







