Билл Гейтс купил свой первый электромобиль и заказал электрическую суперъяхту

Основатель Microsoft и один из богатейших людей мира Уильям Генри Гейтс III, более известный как просто Билл Гейтс, признался 18 февраля в интервью техноблоггеру Маркусу Браунли, что лишь недавно приобрел свой первый электромобиль. Гейтс известен своей скромностью в обычной жизни, однако первым его электрокаром стала не популярная Tesla, а роскошный премиальный Porsche Taycan.

«Это, конечно, очень дорогой автомобиль, но он очень, очень крутой», – цитирует Гейтса портал Techspot. Миллиардер также добавил, что автомобиль ему «очень нравится».

Тема нового автомобиля всплыла в интервью в связи с экологическими инициативами Гейтса, включая борьбу с изменениями климата и внедрение экологичных технологий. Основатель Microsoft не только вкладывает в подобные проекты большие деньги из своих средств, но и собрал группу крупных инвесторов под названием Breakthrough Energy Coalition, куда вошли богатейшие люди планеты, такие как Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Джек Ма и Марк Цукерберг. Цель группы – способствовать развитию экологичных и возобновляемых источников энергии.





Обсуждая с Маркусом Браунли будущее электротранспорта, Гейтс заявил, что видит наиболее быстрый прогресс у производителей легковых автомобилей, и это область, где усилия по переходу на электричество заметнее всего. Но легковой транспорт – это всего лишь часть проблемы вредных выбросов, и здесь еще предстоит много работы.

С другой стороны, по мнению Гейтса, самая большая проблема, препятствующая быстрому распространению электромобилей, лежит, скорее, в области психологии. Это пресловутая «range anxiety», то есть дальность пробега на одном заряде и время, которое требуется для подзарядки аккумуляторов. Гейтс признает, что пока что заливать бензин гораздо привычнее и быстрее, чем проводить время на зарядной станции. Но он верит, что люди постепенно привыкнут к электрическим автомобилям, а сами они станут доступны по цене.

При этом в гараже самого Гейтса, который, по слухам, насчитывает по меньшей мере 30 автомобилей, до сих пор не было ни одного электрокара. Также известно, что Гейтс с юности является поклонником Porsche, именно за рулем автомобилей этой марки его неоднократно ловила на превышении скорости и даже арестовывала за езду в нетрезвом виде дорожная полиция. Возможно, миллиардер просто ждал, пока его любимая автомобильная компания выпустит, наконец, электромобиль.

Но Гейтс, второй самый богатый человек в мире после Джеффа Безоса, похоже, решил не ограничиваться только электромобилем, а подать хороший пример коллегам-миллиардерам и в других видах транспорта. По сведениям СМИ, он заказал себе суперъяхту стоимостью 644 миллиона долларов, при этом приводиться в движение она будет электромоторами, питающимися от топливных элементов. Это также будет первая яхта Билла и Мелинды Гейтс, до этого пара предпочитала для отдыха брать их в аренду.