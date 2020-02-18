«Искры летели, и дымилась земля». Кадыров рассказал о своих «разборках» с Емельяненко в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей встрече с бойцом ММА Александром Емельяненко в Грозном. Короткое видео он опубликовал в соцсетях 18 февраля.

«Сегодня на тренировке в ходе пробежки по улицам Грозного наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться, причем так, что искры летели и дымилась земля», – заинтриговал Кадыров, отметив, что усердно готовится к предстоящему бою с оппонентом.

Глава Чечни рассказал, что травм боец пока не получил, но «был очень близок к этому».





«Скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим, кто кого. Одно дело говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое — боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы», – написал Кадыров.

В конце декабря Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова. На раздумья у него ушло четыре дня. Выбор места и времени боя остаётся за главой Чечни.