«Садово-парковые предприятия ведут распил». Комблаг подсчитал павшие под ураганом деревья

По итогам 17 – 18 февраля ураганный ветер повалил в Петербурге 44 дерева. Лидирует по-прежнему Петроградский район.

Как сообщает комитет по благоустройству 18 февраля, в общей сложности 30 деревьев было повалено накануне и еще 14 — в течение вторника. Больше всего — девять — упало в Петроградском районе; по пять — в Петродворцовом, Калининском и Выборгском, четыре — в Курортном.

«В настоящий момент садово-парковые предприятия ведут распил, выкорчёвку и вывоз упавших деревьев, — сообщают чиновники. — В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях для обеспечения безопасности граждан и беспрепятственного передвижения людей и автомобилей по улицам города. Сады и парки нашего города по-прежнему закрыты для посещения».

Напомним, сильный ветер поднялся в Петербурге накануне, был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. С полудня были закрыты скверы и парки.



