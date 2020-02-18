Смольный согласился убрать из своих планов областные участки под мусоропереработку. Насчет городских будет советоваться дальше

Комитет по благоустройству Петербурга завершил обработку общественных замечаний и предложений к проекту территориальной схемы обращения с отходами. Обновленный документ хотят представить через месяц.

Отчет об обработке предложений опубликован на сайте комитета 18 февраля. Как правило, они касаются включения в схему определенных данных, исправления деталей и ошибочных формулировок. Сразу несколько посвящены исключению из схемы земельных участков, которые указаны там как перспективные земли для размещения объектов мусоропереработки. В частности — территорий в Любанском и Мгинском лесничествах: они были вычеркнуты из аналогичной схемы Ленобласти, что не помешало им оказаться в городском документе. Эти предложения указано учесть: «В приложение № 43 проекта Территориальной схемы обращения с отходами будут внесены соответствующие изменения в части исключения из проекта земельных участков», – говорится в отчете.

Не меньше предложений относятся к городским территориям. Напомним, в проекте схемы оказались участки в Левашово, Ломоносове, Петергофе и Колпинском районе. Это вызвало массовый протест местных жителей, после чего Комблаг неоднократно отмечал, что рассматривает эти адреса только в качестве резерва и никаких конкретных проектов по строительству заводов нет. Тем не менее депутаты, организации и отдельные граждане просили вычеркнуть участки даже из резервного перечня.

Эти предложения также учтены, но в несколько иной редакции.





«Решения о возможности реализации проектов строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на данных участках будут приниматься только после всестороннего рассмотрения современных технологий утилизации твердых коммунальных отходов и получения соответствующих заключений от экспертных организаций, – говорится в отчете. – Вместе с тем комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга и комитетом по градостроительству и архитектуре ведется совместная работа по изменению перечня перспективных земельных участков, предполагаемых для строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга. По результатам данной работы будут внесены соответствующие изменения в приложение № 43 Территориальной схемы обращения с отходами и Генеральный план Санкт-Петербурга».

Как сообщает комитет, всего поступило более 15 тысяч обращений. По результатам общественного обсуждения Смольный будет дорабатывать проект документа вплоть до 18 марта. Территориальная схема является основополагающим документом для проведения в регионе реформы по обращению с отходами. В Ленобласти она запущена в 2019 году, у Петербурга отсрочка до 2022 года. При этом губернатор Александр Беглов обещал поступательно начать реформу с 2020-го.