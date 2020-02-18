Смольный согласовал восстановление обрушившегося фасада табачной фабрики на Бронницкой
Комитет по охране памятников дал положительное заключение на эскизный проект реконструкции внешнего облика здания бывшей фабрики «Нево-Табак» на Бронницкой улице. Информацию 18 февраля «Фонтанке» подтвердил КГИОП. Ранее фасад исторического здания, который должны были сохранить, обрушился при разборке.
В конце января комитет получил на рассмотрение проект реконструкции производственных корпусов бывшей табачной фабрики «Нево-Табак» с приспособлением под современное использование здания по адресу: Клинский пр., д. 25, его фасад выходит на Бронницкую улицу. Несмотря на то что первоначальный проект предусматривал восстановление внешнего облика фасадной стены, она обрушилась во время разборки здания в конце декабря. Накануне КГИОП выдал положительное заключение на документацию.
При этом согласование комитета не отменяет грозящее застройщику административное наказание. В конце января КГИОП составил в отношении ООО «Клинский, 25» протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП. Застройщик сообщил в КГИОП о самопроизвольном обрушении стены.
Справка:
Проект застройки участка площадью 5,7 тысяч кв. м разработала студия «АММ-Проект», основанная бывшим главным архитектором Петербурга Юрием Митюревым. Она предложила реконструировать пятиэтажное здание заводоуправления 1879-1880 годов постройки, регионального памятника. Исторические корпуса за ним, внутри квартала, — снести, а территорию застроить 7-9-этажными жилыми домами с подземной парковкой. При этом фасад здания, выходящего на Бронницкую улицу, обещали сохранить. Эскиз будущей застройки КГИОП согласовал в сентябре 2015 года.