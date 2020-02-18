Смольный согласовал восстановление обрушившегося фасада табачной фабрики на Бронницкой

Комитет по охране памятников дал положительное заключение на эскизный проект реконструкции внешнего облика здания бывшей фабрики «Нево-Табак» на Бронницкой улице. Информацию 18 февраля «Фонтанке» подтвердил КГИОП. Ранее фасад исторического здания, который должны были сохранить, обрушился при разборке.

В конце января комитет получил на рассмотрение проект реконструкции производственных корпусов бывшей табачной фабрики «Нево-Табак» с приспособлением под современное использование здания по адресу: Клинский пр., д. 25, его фасад выходит на Бронницкую улицу. Несмотря на то что первоначальный проект предусматривал восстановление внешнего облика фасадной стены, она обрушилась во время разборки здания в конце декабря. Накануне КГИОП выдал положительное заключение на документацию.

При этом согласование комитета не отменяет грозящее застройщику административное наказание. В конце января КГИОП составил в отношении ООО «Клинский, 25» протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП. Застройщик сообщил в КГИОП о самопроизвольном обрушении стены.



