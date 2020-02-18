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Город
18.02.2020 16:49
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Пока Беглов в ВК, Хуснуллин - в Twitter. Вице-премьеру составили гид по проблемам Петербурга и Ленобласти

Необычный ход - перед поездкой в регионы кинуть клич местным посоветовать для инспекции проблемные объекты. Марату Хуснуллину накидали сотни адресов. Мы собрали самое главное.

Пока Беглов в ВК, Хуснуллин - в Twitter. Вице-премьеру составили гид по проблемам Петербурга и Ленобласти

Назначенный в конце января вице-премьером по строительным вопросам Марат Хуснуллин анонсировал визит в Петербург и Ленобласть. Пока Смольный и областное правительство готовятся докладывать, замглавы правительства кинул клич в Твиттер и попросил самих жителей рассказать, за что спросить с руководства регионов. В ответ только за сутки прилетели сотни предложений. 

Несомненным лидером рейтинга болевых точек стал транспортный вопрос, в частности, темпы и качество строительства новых станций метрополитена и их катастрофическая нехватка на Юго-Западе при активной жилой застройке. 

Второй город страны по темпам явно отстает от столицы, напомнили пользователи Twitter: «За 20 путинских лет в Питере построили всего 14 станций! Для сравнения: в Москве за 20 лет построили 70 станций! А 70 станций – это ВЕСЬ питерский метрополитен!»

В процессе к обсуждению подключились москвичи, которые предприняли попытку научить провинциалов, что от властей надо требовать не подземный, а наземный общественный транспорт, который «быстрее, дешевле и комфортнее». 


Фото: скриншот с сайта twitter.com

Именно вице-премьера просят озаботиться и очевидным неудобством: суточный безлимитный проездной имеет таймаут на повторный проход на любой другой станции – 40 минут. «Даже если купишь «Подорожник» на несколько поездок и дашь кому-то "вместе" пройти – списывают больше денег, если два прохода один за другим, такая мелочность. В МСК такого нет», – сетуют горожане. 

Если во время визита в Петербург второй человек в правительстве страны прокатится по новым станциям метро, желающие провести экскурсию по протечкам и недоделкам уже выстроились в очередь. Первая в списке — открытая осенью 2019 года станция «Дунайская», о причинах сырости на которой ранее подробно писала «Фонтанка». «Там уже плесенью покрывается. Во время дождя живые ручейки из стен. Под землёй!! Заходить страшно!», – делятся впечатлениями комментаторы.

Марату Хуснуллину предлагают изучить и грядущую в Петербурге транспортную реформу, а именно запланированное на лето изгнание коммерческих маршруток. Главные претензии горожан — уменьшение количества маршрутов и необходимость совершать пересадки. Например, автобусные сократятся с 648 до 484. Напомним, в феврале губернатор Петербурга как раз подписал документ, который дает официальный старт реформе. Журналист-расследователь Андрей Захаров, хоть и переехал в столицу, но попросил вице-премьера обратить внимание на плохую связку общественного транспорта. 

От градозащитников поступило предложение раздать бесплатные проездные всем чиновникам, а выделенные на 2020 год 1,3 млрд на их автомобили с водителями пустить на строительство транспортной инфраструктуры.

От дорог горожане логично перешли к тому, куда они ведут, а точнее, не ведут, — пробкам в районах наиболее активного жилого строительства. Кажется, больше всего федерального чиновника ждут в Кудрово.

Фото: скриншот с сайта twitter.com

«Одна дорога – река машин и узкий ручеек на выезде и въезде в час пик. И нет обещанной станции метро. И давно пора дать этому городку статус г. Петербурга», – пишут под постом. «Инфраструктуры нет, школ и детских садов. В район не заехать и не выехать. Скорые и пожарные не могут проехать из-за пробок. Метро обещали построить перед выборами, выборы прошли – метро нет в плане». Жители Шушар, которые пару месяцев как на работу ходили к Смольному пикетировать, переместившись в твиттер — требуют от вице-премьера мораторий на жилую застройку, пока город не подтянет транспорт и «социалку». Далее по списку — Мурино и Парнас с аналогичными проблемами. 

Обманутые дольщики в комментариях призывают профильного премьера на помощь. Приглашение лично побродить по долгостроям Хуснуллин получил от ЖК «Три кита 2», «Радужный», который строила компания бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды, ЖК «Ванино», от «Новой Каменки» не проспекте Королева. То, что последняя в числе проблемных объектов «СУ-155» будет готова в 2018 году, обещал в 2017 году еще Владимир Путин. Напомнили о себе и отдавшие деньги ныне банкротной группе «Норманн» – комплексов «Три апельсина», «На Заречной».

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Пользователи Twitter предложили гостю разобраться, что произошло с обрушением спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Написали и про упирающуюся в никуда дорогу, с которой началось уничтожение Жемчужного пляжа у «Балтийской жемчужины», и про застройку парка 300-летия, и про необходимость комплексной очистки Невы и всех петербургских водоемов. Оказалось, горожан раздражает повсеместное «озаборивание» (справедливости ради они отмечают, что лепить заборы из серого алюминия начали не сегодня). В центре города расстраивает отсутствие доступной среды для маломобильных групп населения.

Негодуют и по поводу состояния исторических зданий (на ветшающей Тележной), уничтожения сада 30-летия Октября ради строительства ВСД. Отдельная боль – Апраксин рынок, который в комментариях емко охарактеризовали «чудовищной клоакой» в центре города. Ленобластному руководству отдельно досталось за плачевное состояние Выборга. Футбольные болельщики призывают не позориться перед иностранцами за состояние Конюшенного ведомства еще раз и хотя бы в чемпионату Европы начать его реставрировать. 

Позднее в комментарии набежали жители Самарской области, которые хотят переманить вице-премьера на прогулку к себе в регион. А именно инкогнито пройти квест – глянуть на долгострои, убитые дороги, желтую воду из-под крана. Такое и в Петербурге – не редкость, возражают наши.

Тем временем комментаторы, которые восприняли призыв вице-премьера буквально, планируют ему экскурсионную программу, хвастаются красивыми девушками и настаивают — зонт обязателен. В том числе, и за пределами «Дунайской». 

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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