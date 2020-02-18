Второй россиянин заразился коронавирусом. Он был среди пассажиров застрявшего у Японии лайнера Diamond Princess

Российская дипмиссия в Токио подтвердила заражение еще одного гражданина РФ на курортном лайнере, который уже несколько недель остается на карантине в Иокогаме.

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля», – говорится 18 февраля в заявлении российского посольства на Facebook.

Дипломаты уточнили, что его доставили в медучреждение префектуры Аити. Его супруга находится в больнице в Канагаве.

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу заявил, что медики выявили еще 88 случаев заражения 2019-nCoV на круизном лайнере. Всего коронавирус нашли у 454 из почти трех тысяч человек на Diamond Princess.





О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса читайте в колонке на «Фонтанке».



