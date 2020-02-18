Россыпь драгоценностей, мечи, шкуры и лошади. Что увидели полицейские во время обысков в эзотерическом «Ордене пути»

Платные психологические тренинги и консультации позволили основателям общества мистического толка купить квартиры в новых кондоминиумах и завести ранчо в Ломоносовском районе.

Видео следственных действий, которые с утра 18 февраля по десятку адресов, где проживают и работают участники общества, проводили сотрудники Центра «Э», распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

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Из ролика видно, что оперативники при участии СОБРа побывали как в жилых квартирах, где пребывают последователи «Ордена», так и в квартирах руководства организации. А также на загородном ранчо «Золотой мустанг» в Ломоносовском районе. Помимо духовной литературы, а в «Ордене» даже раскраски носят эзотерический характер, полицейские нашли россыпь драгоценностей и бижутерии, ножи и даже мечи.





Как сообщает ведомство, организаторы «Ордена» подозреваются в мошенничестве:

«Деятельность данной организации в налоговом органе официально не зарегистрирована. Клиентами сообщества, по данным полиции, на сегодняшний день являются около 30 – 40 человек. Группа организует платные психологические консультации и тренинги. В процессе проведения таких тренингов необходимо профессиональное присутствие психолога или психотерапевта, однако такие специалисты в данном обществе отсутствовали».

В полиции сообщают, что в «Ордене», несмотря на характер деятельности, была очень жесткая бизнес-иерархия. Помимо Тихомировой, которая возглавляет общество, есть два заместителя, одна из которых — её дочь-студентка, второй — сын, на которого зарегистрирован психологический центр, а третья — знакомая.

«Кроме того, в группу входят «кредитный инспектор»– женщина, которая является гендиректором концертного агентства, мужчина – секретарь и казначей в одном лице, а также женщина – так называемый семейный врач. Последняя является заведующей терапевтическим отделением поликлиники и выписывала главе и ее знакомой рецепты на приобретение лекарственных препаратов, которые относятся к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», – сообщает ГУ МВД.

Обыски, как писала «Фонтанка», проводились в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в августе 2019 года Следственным отделом УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга.



