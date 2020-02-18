Microsoft предупредила об опасности своего последнего обновления для Windows 10

Одна из крупнейших транснациональных компаний признала опасность своего программного обеспечения, отозвав обновления для операционной системы Windows 10.

«Microsoft прекращает распространение обновлений KB4524244 для Windows 10 после того, как пользователи сообщили о критических проблемах», – рассказал 18 февраля ресурс Windows Latest.

После жалоб на проблемы Microsoft признала ошибки, пообещав устранить неполадки. Компания призвала удалить уже установленное обновление, так как его последствиями могут быть замедление работы компьютера и произвольные сбои в настройках.







