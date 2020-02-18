Зеленое будущее. Станет ли энергоэффективное строительство массовым

Внедрив энергоэффективные решения при строительстве, можно в будущем сэкономить на горячей воде, отоплении и электроэнергии до 25-40%. Заманчиво, но чем больше экологичных опций, тем выше стоимость квадратного метра — на 15-20%. Массово покупатель доплачивать не готов, что и тормозит развитие энергосбережения.

Экологичный подход в строительстве набирает обороты — сказывается общий тренд к ответственному потреблению и производству. Но процесс идет очень медленно: если 10 лет назад «зеленых» объектов недвижимости во всей стране едва набиралось около 10, то сегодня их чуть более сотни.

Классовый подход

Универсальных показателей экономии, которую дают энергосберегающие технологии, не существует — все зависит от характеристик дома, этажности, места расположения, бюджета строительства, стройматериалов и т. п.

Как поясняют в компании «Терминал-ресурс» (малоэтажный ЖК «Образцовые кварталы»), технология энергоэффективного строительства домов пришла к нам из Европы, где после мирового энергетического кризиса в 70-х годах прошлого века родилась идея строить дома с минимальным энергопотреблением и воздействием на окружающую среду. В России понятие «энергоэффективности» ассоциируется прежде всего с экономией жителей на плате за коммунальные услуги.

Как рассказали «Фонтанке» в компании ПСК, экономия на ресурсах может достигать 25–40%, а вот срок окупаемости зависит от надёжности. Так, если экономичные светодиодные светильники выйдут из строя раньше, чем отобьют затраты на своё приобретение, получится, что в этом цикле инвестиции вообще не окупятся.





– Просчитать энергоэффективность и возможную экономию можно в процессе сертификации, – рассказала коммерческий директор Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон» Ирина Соловьева. – Например, в России существует профессиональный стандарт GREEN ZOOM, в рамках которого проводится анализ десятков параметров объекта. Таким образом, формируются требования к строительству и эксплуатации, с учетом которых возможно минимизировать потребление ресурсов.

Если брать официальную классификацию, то сейчас самые низкие классы энергоэффективности — «F» (низкий) и «G» (очень низкий) — как правило, у домов старого фонда. Показатели «Е» (пониженный) и «D» (нормальный) присвоены зданиям советской постройки. Только после капитального ремонта инженерных сетей, установки приборов учета и замены окон и дверей здания получают класс «С» (повышенный). В современных новостройках практически всегда энергоэффективность «С», «В» (высокий) и «А» (очень высокий). В домах класса «В» в среднем платят за отопление на 15–20% меньше, чем жители домов с низкой энергоэффективностью, а в домах класса «А» экономия может доходить до 40%.

– Энергоэффективность зданий должна быть подтверждена документами и сертификатами, где учитываются данные по эффективности теплоизоляции, инженерных систем, материалам стен и так далее, — говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. — На основании этого новостройка получает паспорт энергоэффективности — это обязательный документ, без него невозможно получить разрешение на строительство. Проверяют дома дважды: первый раз — на стадии экспертизы проектной документации, второй — при вводе готового объекта в эксплуатацию.

Трудный путь технологий

Энергоэффективные системы удачно встраиваются в «умный дом»: высокий уровень автоматизации позволяет контролировать расход ресурсов и уменьшает влияние человеческого фактора. Современные инженерные и IT-системы могут выполнять часть функций за человека: включать и выключать свет, открывать двери, подогревать воду, следить за показаниями счетчиков и автоматически отправлять их в управляющую компанию.

— Сейчас в Петербурге практически нет «умных» многоквартирных домов в полном смысле этого слова, — говорит руководитель группы маркетинга компании ЦДС Петр Буслов. — Подобные объекты только начинают появляться на нашем рынке, и они единичны. Со стороны покупателей новостроек также пока нет четкого запроса на технологии «умного» дома. Более того, большинство не знает, что в себя включает это понятие, и не готовы доплачивать за технологичную «начинку». Хотя сами эти решения достаточно доступны по цене и не добавляют значительную сумму к себестоимости объекта, особенно если речь идет о проектах высокого ценового сегмента или о крупном ЖК в сегменте «масс-маркет».

Поэтому пока застройщикам, внедряющим в свои проекты технологии «умного» дома, приходится просвещать потребителя, рассказывать об их преимуществах, объяснять обоснованность их применения.





Стекло, фасад и лифт — источники потерь

На фоне популярности скандинавского стиля с его минимализмом, пастельной цветовой гаммой в отделке и натуральными материалам растет спрос и на экологичность и энергоэффективность, считает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

— Например, современное солнцезащитное остекление, которое защищает рабочую зону от бликов и ультрафиолетового излучения, предотвращает перегрев квартиры летом и сохраняет тепло зимой, к тому же на таких стеклопакетах не образуется конденсат, — говорит Ольга Трошева. — А алюмо-деревянные или алюминиевые окна устойчивы к изменению погоды, экологичны и пожаробезопасны.

Поскольку класс энергоэффективности жилого комплекса определяется удельными затратами на отопление квадратного метра, поясняет Андрей Лопатин, директор департамента управления проектами Glorax Development, то одна из самых важных мер для снижения энергозатрат — качество остекления, то есть применение стекол с повышенными параметрами сопротивления теплопередаче и исключение воздухопроницаемости, в первую очередь в примыканиях окон к ограждающим конструкциям.

— Мультифункциональные стекла защищают не только от проникновения холода зимой, но и летом помогают тратить меньше энергии кондиционера, защищая от солнца, что особенно важно при большой площади остекления, — говорит Лопатин.

Из ставших уже традиционными технологий в проектах эксперт отметил лифты с частотным приводом в конструкции, с функцией рекуперации энергии при торможении двигателя лебедки, – электроэнергия в этом режиме передается в питающую сеть. Также важно рациональное расположение электроосветительных приборов — в зонах с естественной освещенностью ниже нормы. Из незаметного невооруженным взглядом, но влияющего на затраты также стоит обратить внимание на насосное оборудование малого энергопотребления, а также автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью термостатов при центральном регулировании.

— Необходимые показатели достигаются за счет современной теплоизоляции — например, пенополистирола и строительных материалов с более низкой теплопередачей (газобетонные, керамзитобетонные блоки, поризованная керамика), — рассказала генеральный директор ООО «РСТИ» Валентина Калинина. — Также в системе утепления используется комплексная защитная термооболочка вокруг здания. Утепляются конструкции фундамента, контактирующие с грунтом, скатные и плоские крыши, монтируются вентилируемые фасады. Еще застройщики используют строительные материалы с низким показателем теплопроводности (газобетон и пеноблоки), утеплители (пенополистирол обычный и экструдированный, пенополиуретановую пену, минеральную и каменную вату). Устанавливаются окна с двухкамерными стеклопакетами. Есть новые модели окон с энергоэффективными стеклами, а также со специальными воздушными каналами в профилях, которые обладают меньшей теплопроводностью.

— Согласно градостроительному кодексу, все наши объекты при получении заключения о соответствии проходят процедуру замеров по параметрам (воздухопроницаемость, радиационное излучение, шум в дневное и ночное время, состав воздуха в закрытых помещениях, химический и бактериологический состав воды, электромагнитные излучения и т. д.). При проектировании объекта в обязательном порядке рассчитывается энергопаспорт объекта, — пояснил Вячеслав Протасов, заместитель генерального директора СК «Дальпитерстрой». — При сдаче делается уже фактический энергопаспорт. В наших домах система отопления оснащена датчиками автоматического теплорегулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Кроме того, мы применяем систему «мокрый фасад». Это теплоизоляционная композиционная система с наружными штукатурными слоями. В отличие от других видов утепления крепится сразу к зданию без дополнительных слоев между частями утепления, что предотвращает возникновение мостов холода.

В совокупности через стены и окна может теряться до 75% тепла, дополнил Петр Буслов. Система вентилируемого и невентилируемого фасада позволяет добиться нужного коэффициента теплопотерь за счет увеличения или уменьшения толщины теплоизоляционного слоя, а энергоэффективные стекла позволяют уменьшить потерю тепла через окна.

Сначала придется заплатить

Любые более совершенные технологии — это дополнительные затраты, а значит, повышение стоимости квадратного метра.

— Не всегда к такому повышению готов сам потребитель, ведь доходы населения показывают слабый рост, — говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. — Энергоэффективные технологии развиваются гораздо быстрее в коммерческой недвижимости, в офисных центрах. Если компания умеет прогнозировать, то она понимает, что новые технологии домостроения уже сейчас являются конкурентным преимуществом.

Как отмечают в ПСК, ключевой вопрос в экономике любого проекта — его себестоимость и перспективы окупаемости. Энергоэффективные решения, с одной стороны, снижают эксплуатационные затраты. С другой — они изначально больше стоят. Светодиодная лампа на 80% экономичней лампы накаливания, но при этом она дороже в 6–10 раз. Похожий принцип и в теплоизоляционных материалах, износостойких покрытиях, оконных системах и так далее. Поэтому нужны расчёты для понимания целесообразности. Например, в недвижимости низкого ценового сегмента внедрение рекуператоров и принудительной системы вентиляции неоправданно, поскольку делает проект дорогим и менее конкурентоспособным.

Стоимость таких решений определяется для каждого проекта индивидуально.

— Совершенно точно здесь только одно — за все платит покупатель, стоимость квадратного метра в энергоэффективном, технологически современном доме будет высока, — говорят в ПСК.

Напичкать здание технологичными элементами можно вплоть до удвоения его себестоимости, отмечают эксперты. Поэтому перед запуском любого проекта решение принимается исходя из рыночных реалий и текущего спроса на технологии.

– Человеческий фактор нередко сводит на нет технические инновации, даже при наличии средств и технологий, — подтверждает Валентина Калинина. — Пока у нас недостаточно развита культура использования энергосберегающих технологий в строительстве — старые нормы, нет осознания необходимости, нет соответствующей квалификации исполнителей.

Есть и противоположное мнение — люди становятся сознательнее, и это общий тренд. Ирина Соловьева отметила изменение отношения со стороны потребителей к вопросам экологии и энергопотребления, а жилье отвечает на меняющиеся требования и запросы.

– Я думаю, что количество «зеленых» проектов будет только расти, – подытожила Соловьева. – Просто для этого необходимо время. А чтобы ускорить этот процесс или сделать его массовым, нужно стимулировать застройщиков, предоставляя налоговые льготы и субсидии тем, кто готов применять новые технологии для минимизации теплопотерь здания, инженерные системы, сокращающие потребление ресурсов.

Что касается спроса, то к базовым запросам аудитории покупателей жилья сегодня можно отнести возможность регулировать температуру в квартире, тёплые и «тихие» окна, «умные» счётчики энергии, автоматические ворота во двор и на парковку. Но все же, как отмечают в ПСК, покупателю важен не тот лифт, что потребляет на 5% меньше электричества, а тот, что, в первую очередь, не ломается.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»



