Петербурженка пожаловалась в полицию на разглашение персональных данных. Её замучили звонками из банков после похода в МФЦ

Петербурженка заявила в полицию с просьбой установить, кто разглашает её персональные данные. Из подозреваемых — налоговая служба и Многофункциональный центр. О неделе спама после заявления на регистрацию ИП Евгения Вороная рассказала «Фонтанке» 18 февраля.

По словам молодой мамы и будущей предпринимательницы, заявление о регистрации ИП было подано в МФЦ на Красного Курсанта, 28, в полдень 10 февраля. На следующий день в 16.00 Евгении впервые позвонил менеджер «Альфа-Банка» и спросил, не хочет ли она открыть у них расчётный счёт. С тех пор телефон петербурженки разрывается от спама. Банки буквально дерутся за ценного клиента, который вот-вот обзаведётся своим делом.

При этом call-менеджеры не скрывают, что в курсе всей ситуации, но прикрываются тем, что данные Евгении якобы находятся в открытом доступе. В МФЦ бизнесвумен заверили, что информацию о ней и ИП никому не передавали, кроме налоговиков. Документы поступили в межрайонную инспекцию ФНС России № 15 в 17.03 10 февраля. В МФЦ предположили, что «утечка» могла произойти после передачи.

«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы АО «Альфа-Банк» в СЗФО и начальника Межрегиональной инспекции ФНС.



