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18.02.2020 15:43
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В корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» завершаются фасадные работы

В корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» завершаются фасадные работы

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.

На сегодняшний день в корпусе 6.1 завершается монтаж навесных вентилируемых фасадов и полностью произведена установка окон. Внутри здания продолжаются работы по устройству инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации и системы отопления. В ближайшее время начнется монтаж лифтового оборудования.

В корпусе 6.3 завершены работы по возведению монолитного каркаса, наружных и внутренних стен дома, а также утеплению фасада и установке окон. В корпусе 7.3 ведется кирпичная кладка наружных стен на уровне 17 этажа, а в корпусе 7.1. данные работы полностью завершены. Параллельно с этим продолжаются сантехнические и электромонтажные работы внутри домов.

Также на строительной площадке возведен монолитный каркас детского сада, рассчитанного на 140 воспитанников.

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Спортивные площадки, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

 

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