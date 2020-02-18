За стрельбу из Калашникова в кафе авторитетного жулика Гусейнова отправили в колонию. Но ненадолго

Выяснение отношений со стрельбой в кафе «Узбегим» закончилось для Кенана Бахтияр оглы Гусейнова, несмотря на раскаяние и признание вины, тюремным сроком.

Как сообщает 18 февраля объединенная пресс-служба судов, Невский районный суд Петербурга признал Гусейнова виновным в хулиганстве с применением оружия. Суд посчитал доказанным то, что мужчина в кафе, несмотря на то что рядом находились люди, шесть раз выстрелил из автомата «Калашников».

«Фонтанка» описывала конфликтную ситуацию и даже показывала, как выглядело кафе на Товарищеском, 20, сразу после прихода вызванной полиции.

Гусейнов со товарищи, как говорят, облюбовали «Узбегим»: отмечали там дни рождения и устраивали выяснения отношений.





Суд назначил Гусейнову, который в 2012 году был осужден за похищение человека, а после выхода из колонии в 2016 году, по оперативным данным управления уголовного розыска Петербурга, готовился стать не просто авторитетом, а получить статус вора в законе, наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца в ИК строгого режима.