«Из крайнего правого ряда резко прилетела в левый отбойник». Водителя на КАД погубило не ДТП

В Госавтоинспекции Петербурга подтвердили смерть водителя на КАД днем 18 февраля. В районе развязки с Мурманским шоссе его машина внезапно улетела в отбойник.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, по предварительным данным от Скорой помощи, смерть водителя наступила не в результате ДТП. Ранее очевидцы по траектории движения машины предположили, что авария произошла из-за того, что водителю стало плохо.

«Шкода Суперб» из крайнего правого ряда резко прилетела в левый отбойник за несколько машин до меня! Остановился я и парень, подбежали, мужчина в возрасте без видимых повреждений, бледный, видимо, стало плохо. Был без сознания, но дышал, первую помощь не оказывали, так как не медики. Набрал «112», сказали, карета Скорой помощи будет через 20 минут», – рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий.

По его словам, очевидцы попытались остановить проезжавшие мимо автомобили «03», но первая не остановилась, вторая остановилась, но затем поехала дальше, а третью тормознули, когда водитель уже скончался. Однако стоит отметить, что простому обывателю по внешнему виду машины сложно отличить, действительно ли это «скорая» и чья она, городская или частная, или же это машина больницы либо вовсе санитарная развозка. К тому же, автомобиль может следовать на вызов.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Скорой помощи, если едет действительно бригада городской «скорой» (а не, к примеру, один водитель, который просто не может оказать медицинскую помощь), то в подобных ситуациях, по правилам, они останавливаются, чтобы узнать, что произошло, и сообщить диспетчеру. Далее медики могут либо остаться и оказать помощь, либо продолжить движение – в зависимости от конкретной ситуации.



